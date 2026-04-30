Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la sartén más barata del mercado: disponible por solo 14,99 euros

Si tienes que renovar las sartenes, no puedes perderte la oferta de Lidl que venden la sartén más barata del mercado, por solo 14,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la sartén Tefal de 24 centímetros que es la sartén perfecta para el uso diario.

Sartén. / Lidl

Con ella podrás preparar desde deliciosas tortillas hasta jugosas hamburguesas a la parrilla, esta práctica sartén promete una distribución uniforme del calor y funciones bien pensadas para cocinar con éxito.

Con el revestimiento antiadherente TITANIUM y la base Diffusion Base, la sartén Tefal Elemental garantiza un rendimiento de cocción uniforme sin que se pegue.

Además, el nuevo THERMO-SIGNAL™ de Tefal indica la temperatura óptima para empezar a freír.

Descuento

Esta sartén tenía un precio de 27,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 46 por ciento, con lo que se queda en 14,99 euros.