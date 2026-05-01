Colas kilométricas desde ya en Lefties para conseguir la nueva vajilla de gres que parece de diseño y sale muy económica
El borde festoneado en tono dorado le otorga un aire sofisticado a esta nueva línea de decoración de estilo mediterráneo
La nueva líena de decoración de Lefties, la tienda de gama low cost de Inditex, está causando sensación. Sus productos en tendencia y a buen precio vuelan. La firma acaba de lanzar una nueva línea para primavera-verano con aires mediterráneos para renovar tanto la vajilla como los textiles.
Lefties busca con esta colección renovar el hogar con pequeños detalles de cara al verano y ponerlo "en clave vacacional". Para ello ha lanzado una nueva línea de fundas nórdicas y unas de vajilla que ya han llamado la atención de muchas clientas.
La nueva vajilla de estilo mediterráneo es de gres y tiene un diseño elegante y sofisticado que viste cualquier mesa. Pese a su apariencia es apta para lavavajillas y microondas.
Está compuesta de un plato llano festoneado (con borde ondulado) con rayas en un tono rosado y un acabado dorado, un plato de postre en beige con el mismo ribete en color oro y un bol de rayas. Cada pieza no supera los seis euros.
La propuesta de los decoradores de Lefties es terminar esta mesa con un juego de vasos transparentes, el modelo más clásico de los hogares, que venden a 18 euros el pack de seis.
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