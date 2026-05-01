Colas kilométricas desde ya en Lefties para conseguir la nueva vajilla de gres que parece de diseño y sale muy económica

La nueva líena de decoración de Lefties, la tienda de gama low cost de Inditex, está causando sensación. Sus productos en tendencia y a buen precio vuelan. La firma acaba de lanzar una nueva línea para primavera-verano con aires mediterráneos para renovar tanto la vajilla como los textiles.

Lefties busca con esta colección renovar el hogar con pequeños detalles de cara al verano y ponerlo "en clave vacacional". Para ello ha lanzado una nueva línea de fundas nórdicas y unas de vajilla que ya han llamado la atención de muchas clientas.

La nueva vajilla de estilo mediterráneo es de gres y tiene un diseño elegante y sofisticado que viste cualquier mesa. Pese a su apariencia es apta para lavavajillas y microondas.

Está compuesta de un plato llano festoneado (con borde ondulado) con rayas en un tono rosado y un acabado dorado, un plato de postre en beige con el mismo ribete en color oro y un bol de rayas. Cada pieza no supera los seis euros.

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La propuesta de los decoradores de Lefties es terminar esta mesa con un juego de vasos transparentes, el modelo más clásico de los hogares, que venden a 18 euros el pack de seis.