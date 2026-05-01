Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el altavoz de playa y piscina más barato del mercado: por solo 6,99 euros, 7 colores de luces para crear ambiente y batería espectacular

La primavera ya está aquí y ya se nota en el ambiente el buen tiempo, la subida de las temperaturas y, además, podemos disfrutar de días que se alargan hasta casi las diez de la noche en algunos puntos del país. Y es que con l entrada de esta estación es inevitable para muchos pensar ya en el verano, las vacaciones, la playa y la pisicina.

Relajarse con los tuyos en el césped o la arena, dándote un chapuzón cuando el calor aprieta y echar una partida de cartas, tomar algo o simplemente desconectar de la rutina mientras escuchas un poco de música. Y para ello, qué mejor que un altabvoz que peudas llevar dónde quieras sin riesgo a que se moje o se manche. Si aun no tienes este aparato, la cadena de supermercados Action cuenta con una auténtica ganga que no puedes dejar escapar. Se trata del altavoz inalámbrico Intempo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el altavoz de playa y pisicna más barato del mercado: por solo 6,99 euros, 7 colores de luces para crear ambiente y batería espectacular / ACTION

Un pequeña discoteca que cabe en la palma de la mano

Este altavoz de Action tiene un tiempo de reproducción de 18 horas. "¡Este altavoz inalámbrico de 10 vatios proporciona un sonido excelente y reproduce hasta 18 horas! Gracias a los 7 colores diferentes, podrás crear un ambiente acogedor en cualquier espacio. Perfecto para una fiesta o simplemente para disfrutar de tu música favorita en casa", explican desde Asction.

Y es que este altavoz es una mini discoteca portátil con la que puedes crear todo tipo de ambientes en la habitación o una vez que oscurece. Lleva la fiesta a done tu quieras y disfruta de tu música favorita con un altavoz que es todo un chollo.

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Porqué aun no te hemos dicho lo mejor, su precio. Y es que puedes conseguir el altavoz inalámbrico Intempo por tan solo 6,98 euros. Un auténtica ganga para u producto de esta scaracterísticas que seguro que anima tus quedadas en la pisicna o en la playa esta primavera y verano.