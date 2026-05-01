La primavera ya se ha instalado y con ella llega el momento de volver a la terraza, el balcón o al jardín, en caso de tener la suerte de disponer de estos espacios en el exterior de nuestra casa. Por ello, del mismo modo que cambiamos la ropa del armario, quizá haya llegado el momento de darle una vuelta a la vajilla de nuestra cosa y optar por un juego más alegre, apropiado de estas fechas.

Si quieres sorprender a tus invitados con alegres y divertidos platos, no dudes en acudir a Action y descubrir la nueva y colorida colección con motivos de frutas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la vajilla de platos con motivos frutas más barato del mercado: por solo 1,69 euros / action

Platos a un euro

Se trata de un set con un diseño alegre con estampado a rayas que lo puedes combinar con el resto de la vajilla de la colección. "Sirve tartas y dulces con más alegría con este plato para pasteles. El borde de rayas amarillas y el divertido motivo de frutas en el centro aportan un toque soleado a cualquier mesa".

Y es que estos platos sacarán una sonrisa a todos tus invitados, ya sean pequeños o mayores. Otro acierto de estos platos es que son aptos para el lavavajillas, por lo que no tendrás que perder el tiempo fregándolos a mano y esperando a que sequen.

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Pero ahora viene lo mejor, su precio. Y es que puedes conseguir esta vajilla por tan solo 1,69 euros la unidad. Un auténtica ganga para una colección en la que también puedes encontrar cuencos o platos hondos a un precio similar con ese toque alegre de la decoración frutal que caracteriza a esta vajilla que ofrece Action.