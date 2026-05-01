Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la vela perfumada de Airwick que es la más barata del mercado: por solo 1,89 euros

Si quieres que tu casa tenga un aroma perfecto no puedes perderte esta oferta de Action que venden la vela perfumada Airwick que es la más barata del mercado, por solo 1,89 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Se trata de una vela perfumada que tiene el objetivo de enmascaras el olor a tabaco y cigarillos para que disfrutes de un hogar fresco durante mucho tiempo.

Vela. / Action

Y es que esta vela aromática tiene una fragancia encantadora, que contiene elementos de frutas y especias.

Además, está hecha a base de aceites esenciales.

Descuento

La vela tenía un precio de 2,19 euros, pero ahora está en la promoción semanal de Action y tiene un descuento del 13 por ciento, con lo que se queda en 1,89 euros.