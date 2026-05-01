Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con las tiras que dejarán tus dientes relucientes: por solo 3,49 euros
Una oferta irrepetible
Si quieres tener unos dientes relucientes no puedes perderte esta oferta de Action donde venden las tiras blanqueadoras que solo te costarán 3,49 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ellas.
Se trata de las tiras blanqueadoras dentales Optismile, en formato de 14 unidades. Si siempre has querido tener los dientes más blancos, con estas tiras blanqueadoras dentales verás el resultado en dos semanas.
Además, tiene un fresco sabor a menta. Así que no te puedes perder estas tiras que además se han hecho virales, porque seguro que ya las has visto en Instagram y Tik Tok, con usuarios diciendo que funcionan de verdad.
Descuento
Estas tiras blanqueadoras dentales tienen un precio de 3,99 euros, pero como ahora está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 12 por ciento, con lo que se queda en 3,49 euros.
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