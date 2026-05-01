Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones plegables para marcha nórdica más baratos del mercado: por solo 14,99 euros y de aluminio
Los bastones, que se pueden ajustar a tu altura, son extremadamente ligeros y robustos gracias a la parte inferior de una matriz de fibra de carbono y vidrio y una parte superior de aluminio estable
El día de la madre está a la vuelta de la esquina y que mejor mnera de sorprenderla que con un equipo deportuivio para aprovhecr la llegada del buen tiempo y de la primavera. Y es que, quizá, aun haya alguien que todavía no ha podido parar a comprar ese detalle a la personas más especial de nuestras vidas.
Pero no hay que preocuparse, ya que aun estás a tiempo de sorprenderla con salud, entretenimiento, ocio al aire libre y una oportunidad de estar en forma practicando el deporte de moda. Sí, además, no quieres que tu presupuesto se vea afectado, los supermercados Lidl son, sin duda, la solución más inteligente para visitar. Por ello, no dejes escapar los bastones de marcha nórdica que ofrecen en Lidl.
Plegables, ligeros y robustos
Estos bastones de Lidl son extremadamente ligeros y robustos y cuentan con una parte inferior de matriz de fibra de carbono y vidrio, mientras que su parte superior es de aluminio robusto. "Descubre los bastones de Nordic Walking Crivit, tus acompañantes ideales para un entrenamiento eficaz y un paseo suave para las articulaciones en la naturaleza. Los bastones son extremadamente ligeros y robustos gracias a la parte inferior de una matriz de fibra de carbono y vidrio y una parte superior de aluminio estable. Se pueden ajustar individualmente a tu altura y ofrecen una comodidad óptima gracias a sus mangos ergonómicos con material compuesto de corcho. Con puntas antideslizantes y duraderas y almohadillas de asfalto amortiguadoras, estará perfectamente equipado en cualquier terreno. Aumenta tu estado físico y disfruta de la naturaleza con los bastones de Nordic Walking Crivit", comentan desde Lidl.
Estos bastones son ajustables de de aprox. 100-125 cm. Cuentan con un tubo de alta tecnología con amortiguación de vibraciones y un mango ergonómico con material compuesto de corcho que, junto a las correas acolchadas y ajustables individualmente, se agarran perfectamente a nuestra mano.
Y aun queda lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir estos bastones por tan solo 14,99. Una auténtica ganga para un equipamiento deportivo de calidad de estas características.
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