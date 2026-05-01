Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las camisetas deportivas de Umbro más baratas del mercado: disponibles en tres modelos por solo 11,99 euros

Si te gusta hacer deporte no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl, las camisetas deportivas de Umbro más baratas del mercado. Están disponibles en tres colores y solo cuestan 11,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.

Se trata de una camiseta para hombre de Umbro que es una prenda básica y versátil para el día a día.

Camisetas. / Lidl

Está fabricada en 100 % algodón, convence por su agradable tacto suave y su alta transpirabilidad, ideal para el tiempo libre, el deporte o looks informales y relajados.

El corte regular fit garantiza un ajuste clásico y cómodo con una libertad de movimiento óptima.

El cuello redondo y el característico logotipo de Umbro realzan su aspecto deportivo.

Esta camiseta está disponible en colores antracita, azul claro y negro; y en tallas de la M a la XXL.

Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estas camisetas tenían un precio de 24,95 euros, pero ahora en Lidl tienen un descuento del 51 por ciento, con lo que se quedan en 11,99 euros.