Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las sudaderas Umbro que son las más baratas del mercado: por solo 26,99 euros

Si te gusta hacer deporte o, simplemente, vestir a la moda, no te puedes perder esta oferta de Lidl que venden la sudadera Umbro que es la más barata del mercado. Está disponible en dos colores por solo 26,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una sudadera con capucha para hombre de UMBRO, que está confeccionada con una mezcla duradera de algodón y poliéster, con el interior suavemente cepillado y un acabado de alta calidad.

Sudadera. / Lidl

Además, está adornada con el icónico "Umbro Diamond" o el logotipo "Umbro", en función del modelo que elijas, ya que está disponible en azul claro y en negro.

Asimismo, puedes adquirirla en diferentes tallas, desde la M a la XXL.

Descuento

Su precio era hasta ahora en Lidl por 49,95 euros, pero ahora tiene un descuento del 45 por ciento, con lo que se queda en 26,99 euros.