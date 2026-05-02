Adiós al aire acondicionado: prohibida su instalación en la fachada sin autorización de todos los vecinos

Este mes de abril está siendo uno de los más calurosos que se recuerdan en España, con temperaturas récord en muchas ciudades del país. En esta época del año, muchas personas se plantean instalar aparatos de

aire acondicionado

en sus viviendas. Antes de hacerlo, conviene conocer la regulación vigente para evitar problemas con los vecinos y posibles sanciones por no respetar las normas.

La Ley de Propiedad Horizontal es la norma que regula los derechos y obligaciones de los propietarios en las comunidades, y es muy clara al respecto: no se puede instalar una unidad exterior de aire acondicionado en la fachada sin la autorización de la comunidad de propietarios.

Esto dice la ley sobre el aire acondicionado

El artículo 7 de la normativa no deja lugar a dudas: “El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores”. Además, establece que se debe “informar previamente de este tipo de obras a quien represente a la comunidad”.

La ley también detalla los pasos a seguir para solicitar la autorización formal. El interesado debe presentar un proyecto con la ubicación, las características técnicas y el impacto visual del aparato, que será sometido a votación en la junta de propietarios para su aprobación.

¿Hay excepciones?

De este modo, la ley protege la estética del edificio y evita decisiones unilaterales que puedan afectar a la comunidad. Las fachadas se consideran elementos comunes y, por tanto, cualquier intervención en ellas requiere autorización previa.

Aunque la prohibición es clara, la legislación también contempla algunas excepciones. Si el aparato se instala en una zona privada, como una terraza o un patio interior de uso exclusivo que no sea un elemento común, la decisión recae sobre el propietario. No obstante, incluso en estos casos se recomienda informar previamente a la comunidad para evitar conflictos o posibles reclamaciones.

¿Qué ocurre si se incumple la normativa?

En caso de colocar el aire acondicionado en la fachada de una

vivienda

sin autorización, el propietario puede enfrentarse a consecuencias legales. La comunidad puede exigir la retirada inmediata del aparato. Si no se atiende ese requerimiento, puede recurrir a los tribunales, y la justicia suele fallar a su favor.

En estos casos, el propietario no solo debe retirar la unidad exterior, sino que también puede enfrentarse a multas y asumir los gastos de reparación por los daños causados en los elementos comunes.

Otras alternativas para climatizar las viviendas

Frente a las limitaciones legales para instalar aire acondicionado en algunas viviendas, existen otras alternativas, como los aparatos portátiles de aire acondicionado, conocidos como “pingüinos”, o los ventiladores de techo o de pie, que no requieren la instalación de una unidad exterior.

Además, muchos edificios de nueva construcción incluyen ya la preinstalación de conductos de aire en el interior de las viviendas, con la reserva del espacio necesario para colocar todos los aparatos en el exterior sin distorsionar la estética del edificio y respetando los elementos comunes.

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Estas alternativas permiten cumplir con la Ley de Propiedad Horizontal y disfrutar de una vivienda climatizada para hacer frente a las olas de calor durante los meses de primavera y verano.