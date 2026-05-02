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Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el microondas plateado más barato: por solo 39,99 euros

Una oferta que no podrás dejar escapar

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el microondas plateado más barato: por solo 39,99 euros

Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el microondas plateado más barato: por solo 39,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

Si necesitas renovar tu microondas no puedes dejar pasar esta oportunidad de Lidl que venden el microondas plateado más barato, por solo 39,99 euros. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un microondas de 700 vatios y 17 litros de capacidad.

Microondas.

Microondas. / Lidl

Con él podrás calentar y descongelar.

Además, tiene manejo intuitivo con mando giratorio para ajustar el tiempo y la potencia.

Asimismo, su duración ajustable de 0 a 30 minutos; mientras que el temporizador es de 30 minutos con señal de fin de cocción.

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Descuento en Lidl

Este microondas plateado tenía un precio de 47,99 euros, pero ahora tiene un descuento en Lidl del 16 por ciento, con lo que se queda en 39,99 euros, todo un chollo.

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