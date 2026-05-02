Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de moldes de pizza que tiene un increíble descuento: solo 11,99 euros

Si eres un amante de la pizza no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el set de moldes de pizza con un increíble descuento. Tan solo te costarán 11,99 euros. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un set de moldes para pizza Zenker con el que podrás hacer cuatro pizzas a la vez en el horno.

Set de moldes para pizza. / Lidl

Y es que tiene 4 bandejas para pizza y un soporte para hornear.

Las bandejas para hornear tienen un revestimiento antiadherente por ambas caras ILAG Special (ILAFLON Select R) - 5-7 mµ por cara; y el soporte para hornear es plegable.

Lo mejor de todo es que este set es resistente a temperaturas de hasta 230 grados.

Descuento

Este set para pizza tenía un precio de 31,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 62 por ciento, con lo que se queda en 11,99 euros.