Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el pack de 60 pilas más barato del mercado: por solo 9,95 euros
No tendrás que preocuparte por las pilas en ningún momento
Siempre se necesitan pilas, por eso no podrás perderte esta oferta de Action que venden el pack de 60 pilas más baratos del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un pack de 60 pilas de la marca Philips de la talla AA alcalinas con las que no tendrás que preocuparte por las pilas durante mucho tiempo.
Y es que las pilas de la talla AA suelen ser las más comunes y por tanto, un pack como este, estando tan bien de precio, es algo que no puedes dejar pasar.
Action
Más cuando tienen este precio tan destacado, ya que el pack tenía un precio de 12,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action queda en solo 9,95 euros, todo un chollo.
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Encuentran muerto en su casa de Celoriu a José María Úrculo, hermano del conocido pintor Eduardo Úrculo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
- Aterriza en España el radar de velocidad más temido hasta la fecha: 9.980 conductores sancionados en 72 horas por el radar que supera en tamaño al resto
- Multado con 200 euros un conductor que viaja con su bicicleta colocada en el portabicicletas trasero y manteniendo la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia por lo ocurrido en la parte trasera del coche
- Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de aluminio para trekking al precio más bajo por el Día de la madre: por solo 14,99 euros