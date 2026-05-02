Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el pack de 60 pilas más barato del mercado: por solo 9,95 euros

Siempre se necesitan pilas, por eso no podrás perderte esta oferta de Action que venden el pack de 60 pilas más baratos del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un pack de 60 pilas de la marca Philips de la talla AA alcalinas con las que no tendrás que preocuparte por las pilas durante mucho tiempo.

Pilas. / Action

Y es que las pilas de la talla AA suelen ser las más comunes y por tanto, un pack como este, estando tan bien de precio, es algo que no puedes dejar pasar.

Action

Más cuando tienen este precio tan destacado, ya que el pack tenía un precio de 12,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action queda en solo 9,95 euros, todo un chollo.