Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el kit de blanqueamiento con el que tus dientes estarán relucientes: por solo 5,24 euros

Si quieres tener unos dientes relucientes no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden un kit blanqueador dental que solo te costará 5,24 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Se trata del kit blanqueador dental OptiSmile con el que tendrás los dientes un tono más blanco.

Kit blanqueador. / Action

Con este kit, disfrutarás de tu sonrisa y unos dientes más blancos en tan solo una semana.

Se trata de un kit de uso diario compuesto por luz, gel, mordedor y estuche. Además, puedes comprar aparte el recambio de gel blanqueador.

Descuento

Este kit tenía un precio de 5,95 euros, pero ahora tiene un descuento del 11 por ciento porque está en la promoción semanal de Action, con lo que se queda en 5,24 euros.