Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la máquina quitadurezas con la que tus pies quedarán perfectos y que es la más barata: por solo 9,99 euros
Una oferta difícil de repetir
Si quieres tener unos pies perfectos no puedes perderte esta oferta de Lidl en la que venden la máquina quitadurezas más barata, por solo 9,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una máquina quitadurezas VITALmaxx con la que podrás eliminar las durezas. Funciona a pilas con función de succión automática.
Y es que, de este modo, la suciedad y las partículas de piel se aspiran inmediatamente: higiénico y cómodo.
Lo mejor de todo es que no tiene cuchillas, sin riesgo de lesiones, con lo que tiene un uso suave y seguro.
Además, viene con dos accesorios incluidos, además de la tapa protectora y un cepillo de limpieza.
Descuento
Esta máquina quitadurezas tenía un precio de 19,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 50 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 9,99 euros.
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