Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los pantalones de chándal infantiles que son los más baratos del mercado: por solo 2,49 euros
Una oferta difícil de repetir
Si necesitas renovar la ropa deportiva de tus hijos no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl, los pantalones de chándal infantiles más baratos del mercado, por solo 2,49 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellos.
Se trata de un pantalón de chándal júnior de tejido transpirable de tacto suave con interior ligeramente afelpado.
Tiene los bajos elásticos, bolsillos laterales, cintura elástica y cordón ajustable.
Actualmente está disponible en color rosa, pero también se vendía en color azul, en tallas 146/152 y 158/164.
Descuento
Su precio era de 2,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en 2,49 euros.
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