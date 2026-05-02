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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la blusa que te combina con todo y que es la más barata del mercado: por solo 7,99 euros

Corre que se acaba

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la blusa que te combina con todo y que es la más barata del mercado: por solo 7,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la blusa que te combina con todo y que es la más barata del mercado: por solo 7,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

¿Una blusa que combina con todo? Pues la tienen en Lidl y además es la más barata del mercado, solo 7,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una blusa de muselina para mujer con la que en Lidl apoyan el cultivo sostenible de algodón en África. Y es que es de agradable comodidad gracias al algodón puro.

Blusa.

Blusa. / Lidl

Una prenda de muselina suave y agradable que tiene puños con botones en los extremos de las mangas y la espalda ligeramente alargada y el dobladillo redondeado.

En los modelos beige y negro tiene cuello Kent y hombros ligeramente caídos; mientras que en el modelo rosa también tiene bolsillos en el pecho.

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Descuento

Esta blusa tan ponible tenía un precio de 8,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 11 por ciento, con lo que se queda en 7,99 euros.

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