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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la potente freidora de aire que es la más barata del mercado: por solo 29,72 euros

Una forma de cocinar mucho más saludable

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la potente freidora de aire que es la más barata del mercado: por solo 29,72 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la potente freidora de aire que es la más barata del mercado: por solo 29,72 euros / Action

Benito Domínguez

Si aún no has caído en la moda de la freidora de aire no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden la potente freidora de aire más barata del mercado, por solo 29,72 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Y es que con esta freidora de aire podrás elegir entre 8 programas automáticos y tiene un expositor digital de fácil manejo.

Freidora de aire.

Freidora de aire. / Action

Además, tanto la bandeja como la cesta son extraíbles y tienen revestimiento antiadherente.

¿Patatas fritas saludables, aperitivos crujientes o pollo tierno? Con solo pulsar un botón, podrás poner tu plato en la mesa sin aceite y sin complicaciones.

Es de color negro y tiene una capacidad de 3,2 litros, así como una potencia de 1.300 watios, más que suficiente.

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Promoción semanal

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta freidora tenía un precio de 34,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tan solo te costará 29,72 euros, todo un chollo.

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