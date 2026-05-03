Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el iluminador que encantará a los fans de la película "Toy Story": disponible por solo 1,79 euros

Si eres fan de la película "Toy Story" no puedes perderte esta oferta que tienen en Action, un iluminador que solo te costará 1,79 euros.

Se trata del iluminador Buzz Lightyear de Revolution que proporciona un bonito brillo.

Iluminador. / Action

Pero no solo eso, viene en un estupendo embalaje con el lema de Buzz Lightyear, el querido personaje de la película "Toy Story".

Además, es muy fácil de aplicar con solo usar los dedos.

Descuento

Sin duda se trata de un producto que volará de los estantes, más con el precio que tiene, ya que este iluminador de la película "Toy Story" tenía un precio de 1,99 euros, pero ahora está en la promoción semanal de Action y tiene un descuento del 10 por ciento, con lo que se queda en 1,79 euros.