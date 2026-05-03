Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la cesta para la ropa que es la más barata del mercado: por solo 6,91 euros
Tienes dos modelos disponibles
En Action se han propuesto que digas adiós a cargar con la ropa de la lavadora, por eso tienen la cesta de la ropa más barata del mercado. Disponible en dos modelos por solo 6,91 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Se trata de una cesta de la colada de la marca Curver con una capacidad de 40 litros. Esta cesta rectangular de Curver te hace la vida un poco más fácil.
Con una capacidad de 40 litros, ofrece espacio suficiente para una gran carga de ropa y, gracias a sus resistentes asas, puedes llevarla del baño a la lavadora.
Los orificios proporcionan ventilación para que tu ropa se mantenga fresca.
Descuento
Su precio original era de 8,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un 22 por ciento de descuento, con lo que se queda en 6,91 euros.
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