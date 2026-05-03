Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la cesta para la ropa que es la más barata del mercado: por solo 6,91 euros

Tienes dos modelos disponibles

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la cesta para la ropa que es la más barata del mercado: por solo 6,91 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la cesta para la ropa que es la más barata del mercado: por solo 6,91 euros / Action

Benito Domínguez

En Action se han propuesto que digas adiós a cargar con la ropa de la lavadora, por eso tienen la cesta de la ropa más barata del mercado. Disponible en dos modelos por solo 6,91 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Se trata de una cesta de la colada de la marca Curver con una capacidad de 40 litros. Esta cesta rectangular de Curver te hace la vida un poco más fácil.

Cesta.

Cesta. / Action

Con una capacidad de 40 litros, ofrece espacio suficiente para una gran carga de ropa y, gracias a sus resistentes asas, puedes llevarla del baño a la lavadora.

Los orificios proporcionan ventilación para que tu ropa se mantenga fresca.

Noticias relacionadas y más

Descuento

Su precio original era de 8,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un 22 por ciento de descuento, con lo que se queda en 6,91 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
  2. Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
  3. Encuentran muerto en su casa de Celoriu a José María Úrculo, hermano del conocido pintor Eduardo Úrculo
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los auriculares deportivos más baratos del mercado: autonomía de hasta 30 horas
  5. Aterriza en España el radar de velocidad más temido hasta la fecha: 9.980 conductores sancionados en 72 horas por el radar que supera en tamaño al resto
  6. Multado con 200 euros este puente de mayo por llevar la baliza v-16 pero no tener en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
  7. Multado con 200 euros un conductor que viaja con su bicicleta colocada en el portabicicletas trasero y manteniendo la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia por lo ocurrido en la parte trasera del coche
  8. Atención conductores asturianos: atascos kilométricos en las próximas horas por lo ocurrido en las principales vías de salida

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la cesta para la ropa que es la más barata del mercado: por solo 6,91 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la cesta para la ropa que es la más barata del mercado: por solo 6,91 euros

Multado con 200 euros por circular a la velocidad adecuada, llevar la baliza v-16, pero encender molestar con el líquido parabrisas: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multado con 200 euros por circular a la velocidad adecuada, llevar la baliza v-16, pero encender molestar con el líquido parabrisas: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Crecer para adentro

Un turismo variopinto

Cuando caigan las tapias de La Vega

¿Debemos temblar ante el rearme alemán?

Populismo de los territorios

Los músculos

Tracking Pixel Contents