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Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el set de manicura más barato del mercado: disponible por solo 1,99 euros

Una oferta difícil de repetir

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el set de manicura más barato del mercado: disponible por solo 1,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el set de manicura más barato del mercado: disponible por solo 1,99 euros / Action

Benito Domínguez

Si quieres tener unas uñas perfectas no puedes perderte esta oferta de Action que tiene el set de manicura más barato del mercado, disponible por solo 1,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Con este set de manicura tendrás todo a mano para cuidar tus uñas de forma rápida y limpia.

Set de manicura.

Set de manicura. / Action

El juego incluye pinzas rectas, tres cortaúñas con diferentes tramas, tijeras curvas, una lima de uñas y una lima de vidrio, un limpiador, una cuchilla plana, un empujador de cutículas, un utensilio de doble cara y un bastón de doble cara.

Además, incluye un práctico estuche de almacenamiento que mantiene todo ordenado.

Este set de manicura es perfecto para casa, tu bolso o las vacaciones. Así podrás arreglar las uñas cuando quieras.

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Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este práctico set de manicura tenía un precio de 2,49 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 20 por ciento y se queda en solo 1,99 euros.

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