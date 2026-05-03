Mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con el chaleco que marca tendencia y que es el más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 7,99 euros

Si quieres marcar tendencia no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl, el chaleco para mujer que además es el más barato del mercado. Está disponible en dos modelos por solo 7,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un chaleco que está fabricado con material reciclado y que tiene acabado de pelo de alta calidad.

Chaleco. / Lidl

Su forro interior es agradablemente suave y tiene una tira de botones continua y bolsillos laterales.

Tienes el chaleco con aspecto de pelo en colores beige y negro; así como el que tiene aspecto de piel en colores crema y negro. También están las tallas S, M y L.

Descuento

Este chaleco tenía un precio de 9,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,99 euros.