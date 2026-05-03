Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el pack de calcetines más barato del mercado: siete pares por solo 5,99 euros
Tendrás calcetines para toda la semana
Si no quieres preocuparte por qué calcetines ponerte no puedes perderte esta oferta de Lidl, donde venden el pack de calcetines más barato del mercado. Son siete pares por solo 5,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellos.
Y es que con este pack tendrás calcetines para toda la semana. Están hechos con algodón ecológico y tienen estabilidad de la forma gracias al elastano Creora.
Son un pack de siete pares que puedes comprar en dos modelos distintos. Por un lado, puedes elegirlos todos negros; o por el otro la combinación de colores azul, gris y negro.
Además, tienes dos opciones de talla. De la 39 a la 42, y del 43 al 46.
Rebaja
Este pack de calcetines que venden en Lidl tenía un precio de 6,99 euros, pero ahora tiene una rebaja del 14 por ciento, con lo que se quedan en 5,99 euros.
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