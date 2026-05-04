Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la barbacoa eléctrica que podrás poner en cualquier sitio y que es las más barata del mercado: por menos de 20 euros

Llega el calor y es tiempo de salir a comer con los amigos. Por eso no puedes perderte la oferta de Action que te vende la barbacoa eléctrica que podrás llevar a cualquier sitio y que es las más barata del mercado, ya que te costará menos de 20 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Se trata de una barbacoa eléctrica de mesa de la marca Tristar con una potencia de 2.000 vatios. Tiene una superficie de parrilla de 40 por 23 centímetros con lo que podrás cocinar muchas cosas a la vez.

Barbacoa. / Action

Además, tiene un cable de un metro y base antideslizante.

De este modo, disfrutarás de una barbacoa fácil y rápida durante todo el año. Gracias a la amplia superficie de la parrilla y a la temperatura regulable, podrás preparar sin esfuerzo carne, pescado y verduras.

La barbacoa es ideal para el balcón o el jardín. Perfecto para quienes quieren disfrutar de una barbacoa sin complicaciones.

Precio

Por eso te sorprenderá el precio, ya que podrás hacerte con ella en Action por solo 19,95 euros.