Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con los revolucionarios auriculares solares que son los más baratos del mercado: disponibles por 7,95 euros
Un producto totalmente espectacular
¿Cuántas veces nos hemos quedado sin batería en nuestros auriculares inalámbricos? Pues ahora no tendremos este problema con los auriculares inalámbricos solares que venden en Action y que son los más baratos del mercado. Están disponibles por solo 7,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ellos.
Y es que con estos auriculares inalámbricos Solix disfrutarás de más tiempo de tu música. Gracias al panel solar del estuche de carga, puedes cargar los auriculares fácilmente con la luz del sol, ideal para viajar.
Los auriculares ofrecen hasta 5 horas de reproducción por carga y un total de 25 horas con el estuche.
Con control táctil, micrófono integrado y tiempo de carga rápido, estos auriculares totalmente inalámbricos son perfectos para el uso diario.
Precio muy bajo
Pero lo mejor es que, además de ser revolucionarios, tienen un precio muy bajo. Puedes encontrarlos en Action por solo 7,95 euros.
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad de la vía e iba solo: la Guardia Cvil extrema la vigilancia por la nueva S-51 b
- Alarma en Oviedo: el Ministerio del Interior pide ayuda para encontrar a una niña de 5 años desaparecida desde el jueves
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la báscula digital de cuchara más barata del mercado: disponible por 4,99 euros
- Conmoción en Avilés por una multitudinaria pelea en pleno centro: puñetazos en un paso de cebra, gritos de '¡policía!' y un joven reducido por los agentes
- Multado un conductor con 500 euros pese a llevar la baliza v-16 pero cometer el erro en el techo del coche, donde se coloca: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Julián García Quirós, el cabo noreñés de 25 años que es el mejor tirador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: "Lo importante es la constancia en el entrenamiento"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más potentes y baratos del mercado: hasta 36 horas de autonomía
- Investigan una violación a un joven que apareció aturdido en un parque de Gijón