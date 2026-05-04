Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con los revolucionarios auriculares solares que son los más baratos del mercado: disponibles por 7,95 euros

¿Cuántas veces nos hemos quedado sin batería en nuestros auriculares inalámbricos? Pues ahora no tendremos este problema con los auriculares inalámbricos solares que venden en Action y que son los más baratos del mercado. Están disponibles por solo 7,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ellos.

Auriculares solares. / Action

Y es que con estos auriculares inalámbricos Solix disfrutarás de más tiempo de tu música. Gracias al panel solar del estuche de carga, puedes cargar los auriculares fácilmente con la luz del sol, ideal para viajar.

Los auriculares ofrecen hasta 5 horas de reproducción por carga y un total de 25 horas con el estuche.

Con control táctil, micrófono integrado y tiempo de carga rápido, estos auriculares totalmente inalámbricos son perfectos para el uso diario.

Precio muy bajo

Pero lo mejor es que, además de ser revolucionarios, tienen un precio muy bajo. Puedes encontrarlos en Action por solo 7,95 euros.