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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el portabicicletas de maletero más barato de la semana: 70 euros de descuento solo esta semana y plegable

Tiene 2 plazas y no ocupa espacio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el portabicicletas de maletero más barato de la semana: 70 euros de descuento solo esta semana y plegable

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el portabicicletas de maletero más barato de la semana: 70 euros de descuento solo esta semana y plegable

Daniel Cid

Con la llegada de la primavera es el momento de volver a salir al exterior a practicar nuestros deportes favoritos. Y es que con el buen tiempo, la subida de las temperaturas y los días que se alargan, hay que aprovechar para volver a sacar nuestra bicicleta y aprovechar todo lo que no pudimos durante el invierno.

Por ello, qué mejor que aprovechar los días libres para cargar nuestra bicicleta en el coche y alejaros del ruido de la ciudad para desconectar rodando por la naturaleza. Si no tienes un portabiciletas o crees que ha llegado el momento de cambiar el tuyo, corre a Lidl ya que esta semana tiene de descuento el mejor accesorio para llevar tus bicis.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el portabicicletas de maletero más barato de la semana: 70 euros de descuento solo esta semana y plegable

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el portabicicletas de maletero más barato de la semana: 70 euros de descuento solo esta semana y plegable / LIDL

Un portabiciletas de dos plazas que no ocupa espacio

Eufab Portabicicletas 2 plazas de Lid cuenta con un sistema de montaje de lo más sencillo que incluye, además, sistema de liberación rápida. Las ruedas se fijan con soportes para bastidor y correas téxtiles. Este portabiciletas es perfecto para transportar 2 bicicletas en el enganche del remolque y también para bicicletas con cuadro oversize y bicicletas eléctricas.

Este aparato cuenta con un mecanismo plegado que suele permitir abrir el maletero incluso con bicicletas montadas. Sus medidas son, aproximadamente de 126 x 68 x 57 cm y tiene un peso de 17 kilos.

Debes saber que este portabiciletas se desmonta de forma muy sencilla y lo puedes guardar completamente plegado en una bolsa de telea que te cabe en cualquier armario o rincón, por lo que no te ocupará espacio de más en tu casa o garaje.

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Y ahora viene lo mejor de todo, el precio. Y es que puedes conseguir solo esta semana este portabiciletas de Lidl por tan solo 303,99 euros gracias al 20 por ciento de descuento que tiene estos días.

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