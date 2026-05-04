Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el portabicicletas de maletero más barato de la semana: 70 euros de descuento solo esta semana y plegable
Tiene 2 plazas y no ocupa espacio
Con la llegada de la primavera es el momento de volver a salir al exterior a practicar nuestros deportes favoritos. Y es que con el buen tiempo, la subida de las temperaturas y los días que se alargan, hay que aprovechar para volver a sacar nuestra bicicleta y aprovechar todo lo que no pudimos durante el invierno.
Por ello, qué mejor que aprovechar los días libres para cargar nuestra bicicleta en el coche y alejaros del ruido de la ciudad para desconectar rodando por la naturaleza. Si no tienes un portabiciletas o crees que ha llegado el momento de cambiar el tuyo, corre a Lidl ya que esta semana tiene de descuento el mejor accesorio para llevar tus bicis.
Un portabiciletas de dos plazas que no ocupa espacio
Eufab Portabicicletas 2 plazas de Lid cuenta con un sistema de montaje de lo más sencillo que incluye, además, sistema de liberación rápida. Las ruedas se fijan con soportes para bastidor y correas téxtiles. Este portabiciletas es perfecto para transportar 2 bicicletas en el enganche del remolque y también para bicicletas con cuadro oversize y bicicletas eléctricas.
Este aparato cuenta con un mecanismo plegado que suele permitir abrir el maletero incluso con bicicletas montadas. Sus medidas son, aproximadamente de 126 x 68 x 57 cm y tiene un peso de 17 kilos.
Debes saber que este portabiciletas se desmonta de forma muy sencilla y lo puedes guardar completamente plegado en una bolsa de telea que te cabe en cualquier armario o rincón, por lo que no te ocupará espacio de más en tu casa o garaje.
Y ahora viene lo mejor de todo, el precio. Y es que puedes conseguir solo esta semana este portabiciletas de Lidl por tan solo 303,99 euros gracias al 20 por ciento de descuento que tiene estos días.
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