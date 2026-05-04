Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el irrigador bucal más barato del mercado: por 12,99 euros limpia donde el cepillo no llega

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, ya pensamos en dejar de ser tan sedentarios en casa y volver a la calle, a las fiestas, a quedar a tomar algo o alargar el 'terraceo' ahora que los días son más largos y las temperaturas suben.

Por ello, del mismo modo que cambias tu ropa de armario y busca colores más alegres y ropa más ligera, también tu sonrisa puede ser el foco de todas las miradas al tenerlas cuidadas. Para ello, Lidl cuenta con la herramienta perfecta para que tu sonrisa luzca blanca y reluciente gracias al aparato que llega donde el cepillo tradicional o eléctrico no lo consigue. Se trata del Irrigador bucal, Irrigador dental de Lidl.

Un producto por menos de 15 euros

El irrigador bucal Cien BEAUTY/Cien MEN BEAUTY es perfecto para una higiene bucal eficaz. "Limpia de forma fiable donde el cepillo de dientes no llega", aseguran desde Lidl. Y es que este aparato es ideal también para el cuidado de aparatos de ortodoncia o dentaduras postizas.

La clave está en el chorro que emana cuando lo activamos. intensidad del chorro de agua regulable en 3 niveles: Jet: elimina incluso los restos de comida más difíciles; Normal: para la limpieza diaria y la eliminación profunda de la placa: Soft: para un masaje estimulante de las encías. Su depósito de agua fácil de llenar en el mango

Este producto lo puedes comprar tanto en la tienda física como online y cuentas con hasta 30 días devolución gratuita. Y lo mejor de todo es su precio, y es que puedes adquirir este Irrigador bucal, Irrigador dental por tan solo 12,99 euros. Un precio espectacular para un aparato bucal de estas características.