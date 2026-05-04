Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las chanclas más baratas del mercado: disponibles por solo 2,49 euros
Una oferta difícil de superar
Llega el verano y queremos estar más cómodos, por eso no podemos perdernos esta oferta que tiene Lidl con las chanclas más baratas del mercado, por solo 2,49 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.
Se trata de unas sandalias para hombre de la marca Mistral con tira separadora cómoda que se venden en dos modelos, azul, y azul y negro.
Son de suela ligera y flexible, además están disponibles para las tallas que van desde el 40 hasta el 45.
Las tiras de las sandalias son de poliéster, mientras que la suela es de PE.
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estas chanclas tienen un precio más que ajustado de 2,49 euros, con lo que no tendrás que preocuparte más por las sandalias.
Además, son de las mejor valoradas por los clientes. Uno de ellos aseguró incluso haberse sorprendido porque estas sandalias "apenas resbalan sobre suelo mojado, cuando con las otras, alguna que otra vez, me he llevado un susto".
Calidad
Otros clientes también destacaron la buena fabricación de las chanclas, así como su calidad y, por supuesto, su comodidad.
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