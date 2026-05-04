Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el despertador infantil más barato del mercado: disponible por solo 6,99 euros
Una forma divertida de conocer las horas
Si tienes pequeños en casa no te puedes perder esta oferta que tienen en Lidl donde venden el despertador infantil más barato del mercado, una forma divertida de conocer las horas. Está disponible por 6,99 euros.
Se trata de un despertador del personaje Stitch de la película de Disney "Lilo y Stitch" digital que funciona con pilas.
Con una altura de 8,8 cm (3,5"), este despertador digital compacto cuenta con una adorable figura de Stitch sentada en la parte superior.
Si quieres dormir unos minutos más, simplemente toca a Stitch para activar el modo de repetición. El despertador funciona con 2 pilas AAA (no incluidas), sin necesidad de cables.
El despertador Stitch Mini Icon será una gran adición a la mesita de noche o al escritorio de cualquier fan de Disney.
Descuento
Además, tiene un increíble precio. Ya que hasta ahora se vendía por solo 11,99 euros, pero tiene un descuento del 41 por ciento en Lidl con lo que se queda en 6,99 euros.
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