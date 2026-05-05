Ya está aquí la primavera y es el momento de volver al exterior y disfrutar del jardín, la terraza o el balcón (aquellos que tengan la suerte de contar con esta parte de la casa). Por ello, es el momento de engalanar nuestro hogar y darle un toque especial para poder sorprender a nuestros familiares y amigos, así cómo relajarnos en nuestro rincón.

Así que quizá sea el momento de transformas nuestra terraza y darle un aspecto más colorido para crear un jardín en nuestro suelo artificial en el que poder pisar descalzos y relajarnos. Action cuenta cuenta con un césped artificial con flores muy fácil de instalar y que podemos colocar dónde mejor nos parezca.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el césped artificial con flores más barato del mercado: por 6,99 euros un toque de verde a la terraza o balcón / Action

Un césped en casa por menos de 7 euros

Este césped artificial con flores de Action es muy áfcil de instalar y lo jejor de todo es que su mantenimiento es casi nulo, ya que apenas hay que cuidarlo, más allá de limpiarlo cuandos e ensucie de hojas o algo ue le pueda cer encima.

"¿Tu casa necesita un poco de color? Este seto artificial añade un toque de verde a cualquier interior. Es fácil de instalar y requiere poco mantenimiento", cuentan desde Action. Este césped artificial está disponible en diferentes tipos: con sus flores blancas, flores coloridas de tonos rojos y amarillos y otro con flores moradas, blancas y amarillas. Diferentes combinaciones para conseguir el toque más colorido para nuestra terraza,

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Y ahora viene lo mejor de todo, el precio. Y es que puedes conseguir este césped artificial de Action por tan solo 6,99 euros. Un precio ideal para transformar totalmente tu hogar. Y por solo 12,11 euros tendrás un metro cuadrado de esta superficie. Recuerda que su instalación es de lo más sencilla No necesitas ni tener herramientas ni hacer obras en tu casa.