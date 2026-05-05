Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el panel solar que podrás llevar de viaje para cargar tus dispositivos y que es el más barato del mercado: por solo 7,95 euros

Seguro que te has ido de camping o de festival y te has quedado sin batería en el móvil, pues ahora nunca más gracias a esta oferta que tienen en Lidl, el panel solar que podrás llevarte de viaje para cargar tus dispositivos y con el que la falta de electricidad ya no será un problema. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Y es que con este panel solar de 10 vatios disfrutarás de energía verde. Es perfecto para acampar, de viaje o salir de vacaciones.

Panel solar. / Action

Fíjalo fácilmente con las ventosas incluidas y carga tus dispositivos con energía solar. Así siempre tendrás electricidad sin necesidad de enchufes. Ideal para tu smartphone u otros dispositivos pequeños.

Además, como tiene un diseño compacto y ligero, es muy práctico para poder llevarlo a cualquier sitio.

Un chollo

Por no hablar de su precio, 7,95 euros, todo un chollo que te librará de más de un disgusto, ya que no tendrás que preocuparte de la electricidad.