Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la mochila 2 en 1 todoterreno que es la más barata del mercado: por solo 5,99 euros
Una bolsa que querrás llevarte a todas partes
Si quieres una mochila todoterreno que puedas llevar a todas partes no puedes perderte esta oferta de Action, la mochila 2 en 1 que es la más barata del mercado. Está disponible por solo 5,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Y es que prepárate para viajar con esta mochila refrigerada de 24 litros. Es perfecta para un día en la playa, un pícnic o un festival.
Además, gracias a la práctica función de refrigeración, tus bebidas y aperitivos se mantendrán frescos, estés donde estés.
La mochila cuenta con un amplio compartimento principal, bolsillos adicionales para objetos pequeños y cómodas correas para el hombro para un transporte óptimo.
Esta bola tiene una gran capacidad, con espacio suficiente para comida y bebida, y además, tiene unas correas resistentes para los hombros, así como un asa.
Precio ajustado
Está disponible en dos modelos, beige y gris y tiene un precio más que ajustado, solo 5,99 euros.
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