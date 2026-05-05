Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir el juego de toallas de ducha y baño más barato del mercado para primavera: por solo 7,99 euros
Una oferta que dura 48 horas, por lo que mejor es correr a por ellas
Al buen tiempo, buena cara, dice el famoso dicho. Y es que ahora que la primavera ya está aquí es el momento de guardar toda nuestra ropa de invierno y de frío para sacar del armario las prendas que luciremos hasta la llegada del otoó dentro de casi medio año.
Por ello también ahora es el momento perfecto de cambiar la ropa de cama y también de año para poder adquirir productos más alegres y coloridos. Es cierto que tal y como está la economía actual somos más reticentes a realizar cualquier desembolso. Sin embargo, para eso está la cadena Aldi, para conseguir los productos que queremos a unos precios espectaculares. Como es el caso del juego de toallas de ducha y de mano.
Un set por menos de 10 euros
este juego de toallas de Aldi conta de dos toallas de mano de 50x100 cm y de una toalla de ducha grande, con unas medidas de 70 x 140 centímetros. El juego de toallas está disponible en varios colores: verde, azul, marrón o negro, por lo que se adapta perfectamente a cualquier estilo de baño.
Esta oferta está disponible desde el 6 de mayo (próximo miércoles) . Y es que puedes conseguir este juego de toallas por 7,99 euros. Tal y como informan desde Aldi, los precios válidos son del 06-05-2026 al 08-05-2026. "El precio puede variar para las tiendas ubicadas en las Islas Baleares. El precio puede variar para las tiendas ubicadas en las Islas Canarias. Consulta en tu tienda habitual la disponibilidad de este artículo. El precio no incluye elementos decorativos. El diseño del producto puede variar", explican desde la cadena de supermercados.
Actualmente, Aldi con más de 500 tiendas por toda España donde puedes realizar tu compra completa y hacerlo con la mejor calidad y al mejor precio.
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