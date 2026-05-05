Desayunar al aire libre, al calor de la terraza o balcón. disfrutar de un comienzo de mañana envidiable antes de sumergirse en el estrés de la rutina diaria, Eso es algo que solo los afortunados que cuentan con un espacio externo en su piso, o con un jardín en su casa pueden presumir.

Y es que con la llegada de la primavera, el cuerpo ya nos pida salir de casa y disfrutar de la subida de las temperaturas los días que se alargan y del exterior en compañía de familiares, amigos o nosotros mismos. Por eso, que mejor que comenzar tu mañana con una tostada y un té para recargar fuerzas. Si no dispones de este tipo de electrodomésticos o quieres cambiarlos, Aldi tiene la solución. Y es que la cadena de supermcerados disponde de un combo de Tostadora / Hervidor de agua.

Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir el combo de tostadora y hervidor de agua más baratos del mercado: por solo 17,99 euros todo junto / 77

Dos artículos por menos de 20 euros

Aldi nos trae una oportunidad que se ve muy poco en los supermercados o en las tiendas especializadas. Se trata de una tostadora y un hervidor de agua que se venden juntos de la marca Ambiano. "Disponible en diferentes modelos: · Hervidor de agua: 2.200 W. 1,7 l. Filtro de cal extraíble. · Tostadora: 1.000 W. 6 niveles de tostado ajustables. Bandeja de migas extraíble. Función recalentar y descongelar. Disponible en diferentes colores: Verde, Gris, Antracita", cuentan desd ela porpia marca de supermercados.

Y es que estos dos electrodomésticos se adaptan perfectamente a tus necesidades. Lo puedes poner en la cocina, o sacar a la terraza o jardín para tener tu desayuno listo al instante.

Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir estos dos electrodomésticos por tan solo 17,99 euros. Ambos tienen un descuento del 18 por ciento, por lo que es tu oportunidad de conseguirlos al mejor precio. Eso sí, Adli recuerda que "precios válidos del 06-05-2026 al 08-05-2026. Consulta en tu tienda habitual la disponibilidad de este artículo. El precio no incluye elementos decorativos. El diseño del producto puede variar".