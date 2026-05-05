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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de perchas de planchado más barato del mercado: por solo 3,99 euros

Cuentan con elementos antideslizantes, perfectos por si queremos añadir pantalones en la barra inferior y así evitar que se caigan cuando los colguemos en el armario

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de perchas de planchado más barato del mercado: por solo 3,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de perchas de planchado más barato del mercado: por solo 3,99 euros

Daniel Cid

Con la llegada de la primavera también es el momento de que suban las temperaturas, los días se alarguen y el sol se convierta en el protagonista de días coloridos y floridos. Por ello, después de un largo y húmedo invierno, son muchos los que aprovechan esta época y el verano para poder sacar al exterior la ropa mojada de la lavadora y secarla de manera natural, al aire libre.

Así que son muchos los que preparan el tendal de ventana, balcón en el jardín, para colgar sábanas, camisas, ropa interior o cualquier prenda y que quedan perfectamente secas al sol. Además, Lidl cuenta con dos packs de perchas perfectas para colgar tus camisas o abrigos y dejarlos secando o almacenarlos en el armario sin que se arruguen.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de perchas de planchado más barato del mercado: por solo 3,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de perchas de planchado más barato del mercado: por solo 3,99 euros / Lidl

Un juego por 10 euros

Estas perchas de Lidl vienen preparadas en un pack de 10. Cuentan con elementos antideslizantes, perfectos por si queremos añadir pantalones en la barra inferior y así evitar que se caigan cuando los colguemos en el armario. Estos elementos también están en los extremos de las perchas, por lo que las camisas quedarán perfectamente sujetas una vez las colguemos. También cuenta en la parte superior con un gancho giratorio que nos facilita la dirección en la que queremos colgar nuestra prenda una vez la hayamos puesto en la percha.

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Estos dos pack vienen en dos colores, blanco y negro, por lo que lo puedes adaptar a cualquier tipo de estilos y de armarios- Y, lo mejor de todo de este producto es su precio. Y es que puedes conseguir este juego de perchas por tan solo 3,99 euros. Una auténtica ganga que gracias a Lidl te facilitará el colgado, secado y almacenamiento de tu ropa después de sacarla de la lavadora.

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