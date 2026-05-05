Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la manta térmica para perros que es la más barata del mercado: por solo 8,99 euros
Seguro que tu mascota te lo agradecerá
Si tienes perro no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl la manta térmica más barata del mercado. Está disponible por solo 8,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de un cojín térmico auto-calentable que ofrece a cada mascota una experiencia de bienestar única, creando una superficie para dormir cálida y acogedora sin electricidad, solo con la temperatura corporal del animal.
El diseño permite que el cojín absorba, almacene y refleje eficazmente la temperatura corporal de tu mascota. Así, tu amigo peludo se mantendrá siempre cálido y cómodo.
El cojín cuenta con una superficie de descanso suave y esponjosa de felpa sintética Eco Teddy, que ofrece un confort adicional.
El cojín térmico es un compañero ideal durante los viajes en coche, en transportines, al acampar o en otras actividades al aire libre. Su tamaño compacto permite llevar el cojín sin esfuerzo, para que tu mascota siempre tenga una opción cómoda para dormir, sin importar a dónde vaya el viaje.
Además, en el caso de animales mayores, cachorros o durante la recuperación de enfermedades o lesiones, el cojín térmico auto-calentable ofrece comodidad y calor adicionales.
Con este cojín térmico auto-calentable le darás a tu mascota lo mejor, una combinación perfecta de confort, calidez y estilo.
Descuento
Esta manta tenía un precio de 14,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 40 por ciento, con lo que se queda en 8,99 euros.
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