La lavadora es un electrodoméstico imprescindible en la mayoría de los hogares. Facilita el día a día, permite ahorrar tiempo y consume menos agua que el lavado a mano. En Action lo sabemos bien. Sin embargo, a pesar de todas sus ventajas, tiene un defecto bien conocido: estropea la ropa más delicada. Los tejidos delicados rozan contra el tambor, los elásticos se aflojan y, a veces, las costuras acaban cediendo. Para solucionar este problema, Action propone un accesorio sencillo, económico y tremendamente eficaz.

Gracias a este pequeño objeto, tu lavadora se convierte casi en una tintorería de lujo. Las tiendas Action están repletas de hallazgos prácticos para el hogar y, una vez más, la marca da en el clavo. ¿La novedad?

Una bolsa de malla para la ropa diseñada especialmente para proteger las prendas delicadas durante el lavado. Este accesorio se vende al módico precio de 0,79 euros y contiene dos bolsas en el mismo envase. Por menos de un euro, puedes alargar la vida de tus prendas favoritas. Y todo ello sin renunciar a la comodidad del lavado a máquina. Esta bolsa de malla para la colada de Action mide 30 por 40 centímetros. Su tamaño la hace ideal para ropa interior, calcetines, camisetas ligeras o tejidos delicados como la seda o el encaje.

Action regala el producto que convierte tu lavadora en una tintorería de lujo: tu ropa sale agrupada / action

La bolsa que deja tu ropa perfecta

Fabricada con un tejido de malla fina y resistente, crea una barrera protectora entre las fibras textiles y el tambor metálico. De este modo, las prendas quedan protegidas del roce y los enganches que a menudo provocan su deterioro. El uso de la bolsa de lavado Action no requiere ninguna habilidad especial. Basta con introducir en su interior las prendas delicadas que desees lavar. A continuación, debes cerrar la cremallera antes de colocar la bolsa en el tambor.

Las bolsas dejan pasar el agua y el detergente, al tiempo que mantienen las prendas agrupadas. El resto de la colada se puede añadir de forma habitual. Durante el ciclo de lavado, la bolsa amortigua los golpes y limita las torsiones que dañan las fibras. Al finalizar el programa, la ropa queda limpia, suave y, sobre todo, en perfecto estado. Solo hay que sacarla de la bolsa para tenderla. La red Action se limpia después con mucha facilidad. Basta con enjuagarla o meterla en la lavadora para dejarla lista para el siguiente lavado.

Lo que hace que este accesorio de Action sea tan popular es su excelente relación calidad-precio. Por menos de un euro, ofrece una solución duradera a un problema al que se enfrentan muchos hogares. Las prendas delicadas duran más tiempo, los tejidos conservan su aspecto original y los colores no se estropean tan rápido. Los usuarios valoran especialmente su resistencia y la finura de la malla.

Y con razón, ya que protege incluso los tejidos más delicados. La ropa interior de encaje, las medias o incluso las camisas finas aguantan mejor los lavados repetidos. Gracias a este truco, la lavadora se vuelve tan eficaz como una tintorería a domicilio, sin esfuerzo ni gastos excesivos.