El cuarto de baño y la ducha, en concreto, es un lugar de relax para millones de personas que, antes de comenzar el día o para poner punto y final a la jornada, decide pasar un rato tras el chorro de agua para relajarse. Ahora que la primavera ya está aquí y las temperaturas suben, son muchos los que necesitan más de una ducha diaria debido a que se suda más de lo habitual.

También muchos aprovechan el buen tiempo y que los días se alargan para salir a practicar deporte al aire libre, por lo que la ducha se vuelve otro aliado fundamental. Así que del mismo modo que cambias tu ropa de invierno cuando cambias de estación, ¿por qué no darle una vuelta a tu cuarto de baño con una cortina perfecta para la ducha? Action tiene la solución para ella.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la cortina de ducha estilo hotel más barata del mercado que dice adiós a la mampara: por solo 2,99 euros / Action

Un baño diferente por menos de 3 euros

Y es que la cadena de supermercados cuenta con una cortina de ducha de 180x200 centímetros que dispone de 12 anillas para colgar. También está disponible en varios diseños. "Asegúrate de que la ducha o el baño no dejan tu cuarto de baño como una piscina. Cuelga esta cortina de ducha fácilmente con las anillas. Su color blanco queda bien en cualquier baño y su diseño le da un toque divertido", cuentan desde la propia cadena de supermercados sobre este producto.

Esta cortina está disponible en verde, diseño, transparente y negro. Lo mejor es que tiene un tamaño estupendo que se adapta a cualquier tipo de ducha, bañera y, sobre todo, al estilo en el que tengas decorado tu cuarto de baño. Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes encontrar esta cortina por solo 2,99 euros.

Recuerda que en Action tienes cientos de ofertas semanales a precios aun más bajos de los que hay. "Como es bien sabido por nuestros clientes, cada semana encuentras ofertas en Action de los productos que están en nuestra promoción semanal⁠. Nuestra famosa promoción semanal va de miércoles a martes y los productos varían de semana a semana⁠. Esto quiere decir que cada semana puedes disfrutar de productos con un precio aún más bajo de lo habitual, productos de las marcas más conocidas y de algunas de nuestras marcas propias⁠. Todos nuestros artículos están presentes en nuestras 14 categorías ⁠(bricolaje, papelería, cuidado personal, electrónica, moda, etc⁠.⁠) y son prácticos, útiles, divertidos y hacen que tu vida cotidiana sea más sencilla⁠", cuentan desde la cadena de supermercados.