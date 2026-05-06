Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el aspirador inalámbrico de coche más barato del mercado: adiós a las migas y para en gasolineras por solo 9,99 euros
El delgado diseño de este aspirador es ideal para el coche, ya que te permite llegar fácilmente a la mayoría de los rincones pequeños
Tener nuestro coche a punto es una obsesión para muchos y algo que se olvida para otros. Y no nos referimos solo a las obligatorias como la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Hablamos de tener limpio, libre de suciedad tanto externa como interna que ya no solo causa una sensación estética, sino que también puede ser perjudicial para el propio vehículo.
Muchas veces es la pereza de tener que desplazarse a un punto de lavado lo que hace que nuestro coche no esté tan limpio y recogido por dentro como debería. Por ello , el supermercado Action tiene la solución perfecta para tener nuestro vehículo libre de migas, tierra u otros desperfectos y al precio más barato. Se trata del aspirador inalámbrico para coche C&C.
Un aspirador por menos de 10 euros
Este aspirador de mano está equipado con 2 modos de succión y 2 accesorios. Cuenta con filtro HEPA para filtrar el polvo y otras partículas y lo mejor es que se carga completamente en 4 horas (cable USB-C incluido). "El delgado diseño de este aspirador es ideal para el coche, ya que te permite llegar fácilmente a la mayoría de los rincones pequeños. Los niveles de potencia de succión te permiten cambiar fácilmente entre los trabajos de limpieza ligeros y pesados, para que puedas llevar a cabo una limpieza a fondo", cuentan desde Action.
Este aspirador de mano tiene unas medidas de 31 x 8 x 8 cm, lo que lo hace perfecto para poder cogerlo por la mano y pasarlo por cualquier parte de nuestro vehículo. El cable tiene una longitud de medio metro, por lo que no supone una alimentación para cargarlo donde no sea más cómodo.
Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir este aspirador de mano por tan solo 9,95 euros. Un precio espectacular para poder tener la oportunidad de tener nuestro coche al día en cualquier momento y sin salir de casa. Y es que este accesorio es sobre todo perfecto para aquellos que viajen con niños y que la suciedad de migas, tierra, etc sea algo que está a la orden del día a la hora de desplazarnos en coche.
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