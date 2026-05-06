Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el carrito multiusos que es el más barato del mercado: disponible por 19,99 euros
Una oferta que no debes dejar escapar
Si quieres tenerlo todo organizado en la cocina no puedes perderte esta oferta que tienen en Aldi, el carrito multiusos más barato del mercado. Está disponible por solo 11,99 euros.
Se trata de un carrito multiusos de la marcha exclusiva de Aldi Home Creation en color blanco que podrás colocar en cualquier parte de tu cocina.
Este carrito multiusos cuenta con 3 cestas y cubierta de bambú que podrás utilizar para lo que quieras. Ya sea para meter frutas y verduras, como para guardar la vajilla, todo tiene cabida en él.
Y en su cubierta de bambú podrás colocar, por ejemplo, un microondas o crear una zona de café con la cafetera y las tazas.
Además, como cuenta con 4 ruedas y 2 frenos podrás moverlo por toda la casa, utilizarlo como camarera para cuando tienes invitados en tu hogar.
Y no solo eso, también incluye 4 ganchos para colgar, donde puedes poner perfectamente las bayetas o los trapos.
Pero lo mejor de todo es su fácil montaje, que no necesitarás ninguna ayuda.
Este carrito multiusos tiene como medidas 44 x 35 X 79 centímetros y tiene una carga máxima por estante de 10 kilos, es decir, que soporta hasta 30 kilos.
Descuento
En cuanto al precio, este carrito multiusos que venden en Aldi tenía un precio de 24,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 19,99 euros, todo un chollo.
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