Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con la cortina de ducha más barata del mercado: disponible en dos modelos por solo 4,99 euros

Es recomendable cambiar las cortinas de ducha cada cierto tiempo, por eso no puedes perderte esta oferta que tienen en Aldi donde venden las cortinas de baño más baratas del mercado. Están disponibles en dos modelos por solo 4,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con ellas.

Se trata de unas cortinas de baño de la marca exclusiva de Aldi Home Creation que son de PEVA.

Cortina de ducha. / Aldi

Además, para que aguante durante mucho tiempo cuenta con 12 ojales reforzados y anillas de sujeción.

Estas cortinas de baño tienen unas medidas 180 x 200 centímetros, con lo que te servirán tanto para la ducha como para la bañera.

Además, podrás elegir entre dos diseños. Por un lado, uno en beige, más clásico; mientras que también las tienen disponibles con un estampado que le dará una nota de color a tu baño.

Precio ajustado

Pero lo mejor de todo es que estas cortinas de baño tienen un muy ajustado precio, 4,99 euros, sin duda una oferta que no podrás dejar escapar.