Con la llegada de la primavera y el bueno tiempo, llega el momento de volver al exterior y poder disfrutar de las buenas temperaturas y los días que se alargan practicando nuestros deportes favoritos en plena naturaleza. Para ello, los amantes de trekking, que quizá durante el invierno pudieron practicar menos de lo que les gustaría este deporte, vuelven a tener la oportunidad de volver al monte para hacer una ruta ya sea con amigos, en familia o en solitario.

Por ello, si eres amante de este práctica o te quieres animar con la primavera a disfrutar de ello, Lidl tiene el artículo perfecto para tus caminatas y a un precio espectacular: su mochila de trekking de Crivitt.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mochila de trekking más barata del mercado: por 16,99 euros y tubo de hidratación / LIDL

Una mochila de 30 litros aprecio de regalo

Esta mochila es la definición de resistencia, comodidad y espacio. Cuenta con tirantes ergonómicos acolchados con correas de ajuste de posición y correa pectoral ajustable sin escalonamientos y una zona de la cadera acolchada y ajustable con compartimento con cremallera y una amplio compartimento principal con cremallera de 2 vías y compartimento para objetos de valor.

Esta mochila con una capacidad de 30 litros está fabricada con material reciclado y tiene correas de sujeción laterales para utensilios, correas de compresión para regular el volumen y práctica asa de transporte. La mochila arrasa por su gran comodidad de transporte gracias al respaldo de contacto acolchado.

En cuanto a su distribución, la mochila de trekking de Lidl tiene bolsillos laterales de malla con elástico a la que se añade una preparación para bolsa de hidratación y paso de tubo de hidratación de hasta aprox 3 litros. También incluye silbato de señalización, etiqueta SOS con números de emergencia y funda impermeable integrada, guardable en un compartimento inferior separado.

Y ahora viene lo mejor de este producto de Lidl, su precio. Y es que puedes conseguir esta práctica mochila de trekkking de Lidl, que también te sirve para tus viajes de vacaciones, excursiones, etc, por tan solo 16,99 euros. Una auténtica ganga para un producto de estas cualidades.