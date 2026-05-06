La primavera ya está aquí y con ella llega el buen tiempo, el calor y, por lo tanto el momento de salir al balcón o a la terraza a disfrutar del aire libre. Aquellos que tengan la suerte de contar con este espacio dentro de su hogar puede desconectar de un ajetreado día de trabajo o disfrutar con amigos y familia.

Y es que una terraza es un elemento ideal para poder tomar el sol e ir cogiendo color para el verano y así tener ese color moreno o dorado que tango gusta en esta época. Sin embargo, a la hora de tomar el sol también hay que tener cuidado ya que puede resultar perjudicial para nuestra salud si no se toman las medidas adecuadas. Así que la solución puede llegar a ser tener una espectacular sombrilla en nuestra terraza o jardín. Si no tienes este artículo en casa o quieres hacerte con una para tu hogar, Lidl tiene la mejor opción y a un precio espectacular.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza XXL más barata del mercado: por 21,99 euros y forma rectangular / Lidl

Una sombrilla XXL por solo 21,99 euros

Esta sombrilla es de construcción de acero estable con unas medidas, aproximadas, de . L 210 x An 140 x Al 168–248 cm. esta sombrilla cumple con una protección UV especialmente eficaz (factor de protección solar 80 según el estándar UV 801). Tiene una forma rectangular: ideal para balcón y terraza, por lo que la puedes adaptar a cualquier espacio para que nunca falte la sombra a la hora de tomar el sol o descansar.

Otro detalle perfecto a tener en cuenta con esta sombrilla es la altura regulable de 168 a 248 cm, por lo que la podemos ajustar en caso de que nuestra terraza tenga un techo y queramos ajustarlo. A la hora de seguir el movimiento del sol esta sombrilla de Lidl cuenta con un dispositivo de inclinación de 3 posiciones (-30° / 0° / +30°) para una sombra óptima.

Por último, a la hora de guardarla una vez que se termine la estación y vuelva el frío y la lluvia, la sombrilla viene con una funda extraíble y lavable a mano de tejido repelente a la suciedad y al agua.

Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir esta sombrilla de Livarno de Lidl por tan solo 21,99 euros. Un precio espectacular para un artilugio de este tamaño y características.