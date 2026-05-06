Ya está aquí la primavera y con la llegada del buen tiempo, las subidas de las temperaturas y los días que se alargan quizá, con la práctica de deportes en el exterior o el calor en algunos puntos del país, llega el momento de poner más lavadoras para eliminar las manchas de sudor inesperadas.

Y es que incluso andando, cogiendo el transporte público o pasando un rato en la terraza, podemos sudar más de lo habitual. Por ello, quizá debamos poner más lavadoras y posteriores secadoras. Mucha gente tiene en sus cocinas o despensas estos dos electrodomésticos. Pero gracias a Lidl existe una forma de almacenarlos sin perder espacio en la cocina o en la despensa. Se trata del bastidor separador de lavadora y secadora.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el separador de lavadora y secadora de Lidl más barato del mercado: por solo 31,99 euros tu ropa queda perfecta con la solución vertical / Lidl

Secadora y lavadora juntas a un precio mínimo

El marco de separación para lavadora y secadora sirve para una fácil instalación de una columna de lavadora-secadora que ahorra espacio. Es adecuado para lavadoras y secadoras con medidas estándar de 60 x 60 cm. Este producto es adecuado para la secadora si las patas de la secadora están colocadas en las cuatro esquinas o se pueden desenroscar. Además, este producto incluye instrucciones, correa con tensor, cubierta del tensor, 4 placas base y 8 almohadillas antideslizantes, así como toda la información necesaria para una instalación y uso correctos y seguros del marco intermedio.

Este producto es ideal para pisos o para espacios en los que no disponemos de demasiada superficie para almacenar estos dos electrodomésticos. Y ahora viene lo mejor, su precio. Y es que podemos conseguir el bastidor separador de lavadora y secadora por solo 31,99 euros.

Un precio espectacular para decir adiós a dos electrodomésticos juntos y ponerlos en vertical para ganarse espacio extra que necesitas.