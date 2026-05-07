El botón secreto de la lavadora que reduce su consumo, pero consigue que la ropa salga como recién comprado: los expertos coinciden en un sencillo giro de rosca con la mano

Es casi imposible prescindir de ella. Y es que la lavadora es un invento fantástico y un elemento indispensable en el hogar, que permite mantener la casa bien limpia. Gracias a ella, la ropa y las sábanas o toallas huelen bien y están libres de bacterías o manchas.

Hoy en día, hay muchos modelos en el mercado. Como la de carga frontal, ideal para familias numerosas ya que es bastante práctica gracias a su carga por la parte superior. Además, ofrecen una buena eficiencia energética.

También están las de puerta redonda, preferibles para quienes prefieren máquinas pequeñas de 5-6 kg. Pero aquí está el problema… Este tipo de aparato tiende a consumir demasiada energía. Según los expertos, una lavadora de 7 kilos consume una media de 101 kWh de electricidad al año. Por eso es importante fijarse en la clase energética a la hora de comprarla.

Se recomienda elegir un modelo de la categoría A. Esto permite reducir el consumo de energía, hasta en 45 kWh, lo que supone la mitad. Como resultado, notará una clara reducción en su factura de electricidad.

Pero a la hora de lavar tur ropa existe un botón secreto en tu lavadora que te permite ahorrar bastante en la factura. Ten en cuenta que la temperatura del agua durante el lavado también puede influir en el importe de tu factura. Por ejemplo, el agua caliente consume más. Esto representaría aproximadamente el 90 % del consumo total de energía. Además, puede dañar la ropa. Así que la idea es pulsar el botón secreto de la lavadora que te permitirá ahorrar mucho en la factura. Esto activa inmediatamente un ciclo con agua fría.

Así que lo que tienes que hacer es cambiar de agua caliente a agua fría. Este debe permanecer en la posición automática.

Para reducir la factura a final de mes, también debes acordarte de desenchufar la lavadora cuando no la utilices. Porque, aunque el aparato no esté en marcha, sigue consumiendo energía. Además, hay que acordarse de cerrar bien el grifo del agua para evitar fugas. También es muy importante limpiar bien la lavadora para que funcione de la mejor manera posible limpìar-el tambor, las juntas y el interior permite reducir el gasto energético