Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la manta de picnic que podrás llevar a todas partes y es la más barata del mercado: disponible en varios modelos por solo 5,99 euros
Algo muy útil sobre todo en verano
Llega el verano y no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden la manta para picnic que podrás llevar a todas partes y que es la más barata del mercado. Está disponible en varios diseños y solo cuesta 5,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Esta manta de picnic tiene una práctica asa de transporte para llevarla fácilmente, además se puede doblar y es compacta para viajar, además tiene un tamaño extragrande.
Con esta manta de picnic disfrutarás de un delicioso picnic. Su alegre diseño hace que cada salida sea aún más agradable.
Además, gracias a su práctica asa, puedes llevar la manta fácilmente a cualquier parte.
Esta manta es ideal para el parque, la playa o un día de excursión. Cómoda para sentarse y fácil de doblar. Perfecta para los amantes del aire libre.
Promoción semanal
Y lo mejor, su reducido precio. Esta manta tenía un precio de 7,99 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 5,99 euros.
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