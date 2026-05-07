Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la cafetera con la que tendrás café en solo unos instantes y que es la más barata del mercado: disponible por solo 11,99 euros
Una oferta difícil de rechazar
Si te gusta el café no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl donde venden la cafetera con la que tendrás café casi al instante y que es la más barata del mercado. Está disponible por solo 11,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una cafetera de prensa francesa con la que solo necesitarás agua caliente para prepararla, siendo super sencillo tener café al instante.
Con esta cafetera disfrutarás del mejor café, con todo su sabor, a diferencia de otras cafeteras donde el sabor del café se nota mucho más aguado.
Además, también es muy útil para preparar café y dejarlo toda la noche en la nevera, creando así un café mucho más fuerte si eres de las personas a las que les gusta mucho el café.
Esta cafetera de prensa francesa está realizada en cristal y metal, con un moderno diseño que seguro que combina con toda tu cocina.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta cafetería de prensa francesa tenía un precio de 29,90 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 59 por ciento, con lo que se queda en 11,99 euros, sin duda una oferta difícil de rechazar.
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