Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente exprimidor que es el más barato del mercado: en un elegante color negro y por solo 15,05 euros
Ahora podrás tener zumo recién hecho todos los días
Si te gusta desayunar todos los días con zumo recién hecho no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl donde venden el potente exprimidor que es el más barato del mercado. Está disponible en un elegante color negro y solo cuesta 15,05 euros.
Con este exprimidor Braun CJ3000 empieza el día con un vaso de zumo recién exprimido. Este práctico electrodoméstico de cocina hace que exprimir naranjas, limones y otros cítricos sea un juego de niños.
Con el control de pulpa ajustable, puedes preparar el zumo exactamente a tu gusto, desde claro hasta con mucha pulpa.
La función de arranque y parada automática garantiza un manejo sin esfuerzo: simplemente presiona la fruta sobre el cono y listo.
Después de su uso, las piezas desmontables se pueden limpiar fácilmente en el lavavajillas, lo que te ahorra tiempo y esfuerzo.
Increíble descuento
Este exprimidor tenía un precio de 26,90 euros, pero ahora en Lidl tiene un increíble descuento del 44 por ciento, con lo que se queda en 15,05 euros, todo un chollo.
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