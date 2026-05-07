Con la llegada de la primavera es la hora de volver a salir al aire libre y practicar deporte. Y es que hay que aprovechar la subida de las temperaturas y que los días se alargan para poder disfrutar del running, el senderismo o simplemente dar un paseo lejos del ruido de la ciudad y de la rutina diaria.

Además, seguro que son muchos los que ya están pensando en la operación bikini de cara a las vacaciones de verano para eliminar esos kilos de más por los excesos del invierno y conseguir un cuerpo más en forma que lucir en la playa o la psicin. Para ello, un deporte muy completo es trail runnig. Si eres de los que lo practica o te quieres sumar a esta actividad, la cadena de supermercados Lidl cuenta con el complemento perfecto para usar durante tus sesiones: la Mochila/ Chaleco de running de la marca Crivitt.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el chaleco mochila de trail running más barato del mercado: por 19,99 euros y bolsa de hidratación integrada / Lidl

Un chaleco completo por menos de 20 euros

este chaleco de Lidl es un práctico compañero para entrenar o para largas caminatas. Especialmente ligero cuenta con una correa de pecho ajustable para una mayor estabilidad. El chaleco tiene además bolsillos adicionales para geles, barritas, bebidas o accesorios de running y un peso máx. de llenado: 1,75 kg.

El chaleco está disponible en color negro y dispone de una talla única que puedes ajustar a tu cuerpo gracias a las correas de las que se compone.

Y ahora viene lo mejor de todo, su precio. Y es que puedes conseguir este completo chaleco equipado para practicar trial running por solo 19,99 euros, Un precio espectacular para un producto de estas características.

Lo puedes adquirir en la tienda física de Lidl o hacer un pedido online en la página web de la cadena de supermercados alemana. Así que no dudes en equiparte este chaleco y salir al aire libre a practicar este deporte tan completo al aire.