Pantalones vaqueros al revés en la lavadora: los expertos coinciden en este sencillo gesto para que queden como recién comprados

A la hora de poner la lavadora, hay una pregunta que surge a menudo: qué prendas hay que dar la vuelta para no estropearlas. Y debes saber que hay varias que no debes lavar del derecho bajo ningún concepto si no quieres que se dañen.

En primer lugar, es el caso de las prendas negras y oscuras, como los vaqueros, por ejemplo, ya que se trata de un tejido que puede decolorarse fácilmente con los lavados.

Si pones la ropa del revés, ten en cuenta que esto minimiza el roce entre las fibras. De este modo, se evitan los cambios de color. Para cuidarla, los expertos también recomiendan lavarla con agua fría y evitar el secado a altas temperaturas. A la hora de poner la lavadora, hay una pregunta que surge a menudo: qué prendas hay que dar la vuelta para no estropearlas. Y debes saber que hay varias que no debes lavar del derecho bajo ningún concepto si no quieres que se dañen.

Al igual que con la ropa negra, pueden perder brillo y los estampados también pueden deteriorarse. Es importante que el agua no entre en contacto directo con estas prendas para que no se estropeen. La ropa deportiva, como los leggings o los sujetadores deportivos, debe lavarse del revés. Se trata de prendas que acumulan mucho sudor, por lo que las bacterias pueden proliferar rápidamente.

Por eso, se recomienda lavarlas del revés para que el lavado actúe directamente sobre las fibras que están en contacto con el sudor. Lo mismo ocurre con los pijamas, la ropa interior y también el calzado. Como pasa con la ropa deportiva, estas prendas están en contacto directo con la piel. por lo que en ellas se acumulan sudor, bacterias y células muertas. Por eso, hay que lavarlas del revés para eliminar todas las impurezas.

Por el contrario, si tienes zapatillas con mucho pelo, debes lavarlas del derecho. Así conseguirás una limpieza mucho más eficaz en el día a día. Recuerda que la ropa manchada de sudor o desodorante también debe lavarse del revés.